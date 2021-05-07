Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam: Bankacılık sektörü son derece başarılı bir sınav verdi

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Fast Company dergisi iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Üretime Dönüş" buluşmalarının dördüncüsü "Yeni Dönemde Şirketler Nasıl Büyüyecek" başlıklı oturumla 5 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankacılık sektörünün çok dinamik bir sektör olduğunu belirterek, son 15-20 yıldır yapılan yatırımlarla sektörün Avrupa, hatta tüm dünya ile yarışacak seviyeye geldiğini ifade etti.

Murat Akşam "Sektör olarak hem hızlı aksiyonlarla teknolojiyi yakalıyor hem de inovatif buluşlarla müşteri odaklı çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bizim sektörümüz işleyiş bakımından diğer sektörlerden biraz farklı. Şubelerimiz tam kapanma süreci de dahil olmak üzere pandemi boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle sektör olarak, pandeminin başından bu yana önceliğimizi müşteri ve çalışan sağlığı olarak belirledik. Bu konuyla ilgili tüm önlemleri alarak yeni döneme çok hızlı bir şekilde adapte olduk ve hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettik" dedi. Akşam bu dönemde finansman ihtiyacını karşılamanın çok kritik bir gereklilik olduğunu belirterek hem finansman sağlama hem de müşterilerin tasarruflarını değerlendirme noktalarında sektör olarak büyük çaba verdiklerini dile getirdi.

Bankacılık sektörünün 2020 yılında yüzde 36 gibi bir oranda, kuvvetli bir büyüme sergilediğine ve 6 trilyon lirayı aşan büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, "Türkiye Finans olarak biz de çevik ve hızlı kararlar alarak 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattık. Özellikle pandeminin ilk üç-dört ayında çok önemli adımlar attık. Yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok hızlı aksiyonlar alarak çalışmalarımızla öncü olduk" dedi.

Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam'ın yaptığı dijital oturumun konukları Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Teknosa CEO'su Bülent Gürcan ve Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng oldu. Oturumda konuk olan şirketlerin 2020 yılında sergiledikleri büyüme performansları, pandemi döneminde aldıkları aksiyonlar ve yeni dönem büyüme planları konuşuldu.