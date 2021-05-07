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Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam: Bankacılık sektörü son derece başarılı bir sınav verdi

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankacılık sektörünün çok dinamik bir sektör olduğunu belirterek, son 15-20  yıldır yapılan yatırımlarla sektörün Avrupa, hatta tüm dünya ile  yarışacak seviyeye geldiğini ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Fast Company dergisi iş birliğiyle  gerçekleştirdiği "Üretime Dönüş" buluşmalarının dördüncüsü "Yeni Dönemde Şirketler Nasıl Büyüyecek" başlıklı oturumla 5 Mayıs Çarşamba  günü gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankacılık  sektörünün çok dinamik bir sektör olduğunu belirterek, son 15-20  yıldır yapılan yatırımlarla sektörün Avrupa, hatta tüm dünya ile  yarışacak seviyeye geldiğini ifade etti.

Murat Akşam "Sektör olarak  hem hızlı aksiyonlarla teknolojiyi yakalıyor hem de inovatif  buluşlarla müşteri odaklı çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bizim  sektörümüz işleyiş bakımından diğer sektörlerden biraz farklı. Şubelerimiz tam kapanma süreci de dahil olmak üzere pandemi boyunca  hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle sektör olarak, pandeminin  başından bu yana önceliğimizi müşteri ve çalışan sağlığı olarak  belirledik. Bu konuyla ilgili tüm önlemleri alarak yeni döneme çok  hızlı bir şekilde adapte olduk ve hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya  devam ettik" dedi. Akşam bu dönemde finansman ihtiyacını karşılamanın  çok kritik bir gereklilik olduğunu belirterek hem finansman sağlama  hem de müşterilerin tasarruflarını değerlendirme noktalarında sektör  olarak büyük çaba verdiklerini dile getirdi.

Bankacılık sektörünün 2020 yılında yüzde 36 gibi bir oranda, kuvvetli  bir büyüme sergilediğine ve 6 trilyon lirayı aşan büyüklüğe ulaştığına  dikkat çeken Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, "Türkiye Finans  olarak biz de çevik ve hızlı kararlar alarak 2020 yılını yüzde 55  büyüme ile kapattık. Özellikle pandeminin ilk üç-dört ayında çok  önemli adımlar attık. Yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok hızlı aksiyonlar alarak  çalışmalarımızla öncü olduk" dedi.

Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam'ın yaptığı dijital oturumun konukları Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Teknosa CEO'su Bülent Gürcan ve Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng oldu. Oturumda konuk olan şirketlerin 2020 yılında  sergiledikleri büyüme performansları, pandemi döneminde aldıkları  aksiyonlar ve yeni dönem büyüme planları konuşuldu.

 