Türkiye Finans ve Intercity’den taşıt finansmanında iş birliği

Türkiye Finans Katılım Bankası ve Intercity, Türkiye Finans’ın sektörde bir ilk olan yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bireysel taşıt finansmanında 2020’yi yüzde 8,9 pazar payı ile kapatan Türkiye Finans, bu iş birliği ile taşıt finansmanı alanında Türkiye’nin ilk 3 bankası arasına girmeyi hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Intercity’nin Türkiye genelindeki tüm bayileri Hızlı Finansman noktaları olarak taşıt finansmanı alanında hizmet vermeye başlayacak.

Bu sayede alıcılar, Intercity bayilerinden 7 gün 24 saat, kolay ve hızlı bir şekilde taşıt finansmanı başvurusunda bulunabilecek ve banka şubesine gerek kalmadan, ihtiyacın doğduğu anda ve yerde hayalini kurdukları aracın dakikalar içerisinde sahibi olabilecek.

Türkiye Finans, Türkiye’nin ikinci el araç satışı ve filo kiralama şirketi Intercity ile Türkiye Finans’ın sektörde bir ilk olan, yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

İmza töreni, Intercity Klasik Otomobil Müzesi’nde Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında; Intercity’nin Türkiye genelindeki tüm bayileri Hızlı Finansman noktası olarak taşıt finansmanı alanında hizmet vermeye başlayacak. Tüm Intercity bayilerinde 50.000 TL’ye 18 ay vade ile yüzde 0’dan başlayan kar oranlarının sunulduğu ve 150.000 TL’ye kadar kullandırım yapılan taşıt finansmanına 7 gün 24 saat boyunca başvuru yapılabilecek. Alıcılar, nüfus cüzdanı haricinde hiçbir ek belgenin gerekli olmadığı finansman başvurularında hayalini kurdukları araca dakikalar içerisinde sahip olabilecek.