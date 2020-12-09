Türkiye Finans’ta üst düzey görev değişimi

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Krediler Grubu yönetimine Emre Ertürk atandı. Denetim alanında Dışbank’ta başlayan kariyerine el değiştirme sonrasında Fortis Bank ve TEBçatısı altında uzun yıllar devam eden Ertürk, 2012 yılında Türkiye Finans’ta Teftiş Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Yaklaşık 9 yıldır bankanın Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalışan Ertürk, yeni görevinde bankanın kredi yönetimine dair tüm süreç ve projelerinde ekibine liderlik edecek.

Emre Ertürk, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra sırasıyla İstanbul Üniversitesi’nde İşletme ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri programlarında yüksek lisans yaptı.

Bankacılık kariyerine 1999 yılında Dışbank’ta Müfettiş olarak başlayan Ertürk, 2005-2011 yılları arasında Fortis Bank Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2011-2012 yılları arasında ise Türk Ekonomi Bankası Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 yılında Türkiye Finans ailesine katılan Emre Ertürk bankanın Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.