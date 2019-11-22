Türkiye Finans’tan 200 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

22 Kasım 2019

Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş.’nin, 200 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı, 11-12-13 Kasım 2019 tarihinde, 94 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.



Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 200 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin, talep toplamasını 11-12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A. Ş’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 200.000.000 TL nominal değerdeki, 94 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sene başından bu yana 7.9 milyar lira değerinde kira sertifikası ihraç ederek tasarruf sahiplerinin fonlarını değerlendirmelerine destek olduk. Her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçlarıyla yatırımcılarımızı fonluyor, katılım bankacılığı sektörünün yanı sıra Türkiye ekonomisini kalkındırıyoruz. Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”