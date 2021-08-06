Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar lira destek

Türkiye Finans Katılım Bankası KAP’a yaptığı açıklama ile 2021’in ilk yarı yıl bilançosunu duyurdu. Banka ekonomiye ayırdığı kaynağı 60 milyar liraya ulaştırdı. Kullandırdığı nakdi fonlarla reel sektöre 48,5 milyar lira tutarında kaynak sağlarken, gayri nakdi fonlarda da sektörün üzerine çıkarak geçen yıl sonuna göre yüzde 27 artışla 11,4 milyar liralık değer elde etti. Toplam aktif büyüklüğünü 86,4 milyar liraya çıkaran Türkiye Finans, 60,8 milyar lira değerinde fon toplayarak sürdürülebilir büyümesini korudu.

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Türkiye Finans olarak bu yılın ilk yarısında da Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, sektörümüze devinim katarak müşterilerimizi yeniliklerle tanıştırmayı ve durmaksızın ülkemiz için değer üretmeyi sürdürdük. Sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapımızı koruyarak öz kaynaklarımızı 5,7 milyar TL’ye yükselttik. İlk altı ayda attığımız adımlar sayesinde, kurumumuzun ilk 10 banka arasına girme hedefine daha da yaklaştık. Banka olarak yılın geri kalanında da yepyeni başarılarla sektörümüze değer katacak işlere imzamızı atmaya devam edeceğiz” dedi.