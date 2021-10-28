Türkiye Finans’tan ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı

Türkiye Finans Katılım Bankası 2021 yılı üçüncü çeyrek mali bilançosunu KAP’a açıkladı. 27 Ekim tarihinde yapılan açıklamada banka, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisine ayırdığı kaynağı 60 milyar liraya yükselttiğini duyurdu. Aktif büyüklükte geçen yıl sonuna göre büyüme kaydederek 84,9 milyar lira tutara ulaşan Türkiye Finans, katılma hesaplarındaki hacmini de yüzde 23 artışla 35,3 milyar liraya ulaştırarak müşterilerinin birikimlerini değerlendirebilecekleri yenilikçi ürünler sunmaya devam etti. Birikim amaçlı tasarruf ürünleri konusunda çeşitli fon toplama araçları geliştiren banka, yüzde 9 artışla 62,3 milyar lira katılım fonu topladı. Ayrıca katılım finans sisteminin bir parçası olarak reel sektörü fonlamaya devam eden Türkiye Finans üretici ve ihracatçının işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verdiği desteği bu çeyrekte de sürdürdü. Kullandırdığı gayri nakdi fonlarda geçen yıl sonuna göre yüzde 30 büyüme sağlayan banka 11,7 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Ülkemizin normalleşmeye adım atmasıyla birlikte piyasaların canlanmaya başladığı, lokomotif sektörlerin hareket kazandığı bir dönemi daha geride bıraktık. Türkiye’nin dört bir yanında ülkemizi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliği bu yılın üçüncü çeyreğinde etkisini daha fazla hissettirirken, bir katılım bankası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığımızı sürdürdük. Özünde üretim ve reel sektörü desteklemek olan katılım bankacılığı, üretim ve ihracat iştahının arttığı bu dönemde sektördeki payını büyütüyor. Türkiye’nin en büyük 12. bankası olarak öncelikli hedefimizi ilk 10 banka arasına girmek olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşmaya yönelik önemli adımlar atarken, şartlar ne olursa olsun sürdürülebilir büyümemizi korumayı öncelikli görüyoruz. Aktif büyüklüğümüzü geçen yıl sonuna göre bu çeyrekte de büyüterek pandeminin en zorlu dönemi olan 2020 yıl sonuna göre daha da artırarak 84,9 milyar TL’ye yükselttik. Bankamız büyürken ülke ekonomisine verdiğimiz desteği de büyütmek bizim için çok önemli. Sunduğu finansman desteği ile ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı sağlayan bankamız bu çeyrekte de reel sektörün, vatandaşın ve üreticinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Ekonomiye katkının etkili olabilmesi için yalnızca büyük yatırımcının değil, toplumun her kesiminin yanında olunması gerektiğine inandıklarını belirten Murat Akşam, birlikte kazanan ve paylaşanların katılım bankası olarak kendilerini konumladıklarını, bu anlayışla büyük küçük birikim demeden, avantajlı kâr paylaşım oranlarıyla banka müşterilerine birikimlerini bol kazançla değerlendirebilecekleri ürünler sunmaya devam ettiklerini kaydetti. Akşam, “Toplam katılma hesabı hacmimizi geçen yıl sonuna göre yüzde 23 büyüttük. Bu başarıda insan odaklı bankacılık anlayışından ayrılmadan toplumun farklı kesimlerini destekleme ve ülkemizde finansal kapsayıcılığı arttırma stratejimizin büyük payı var” dedi.

Yılın ikinci çeyreği itibarıyla makroekonomik göstergelerde başlayan toparlanmanın üçüncü çeyrekte devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekleyen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam şöyle konuştu:

“Ülkemizin yıl sonu için verdiği olumlu sinyaller önümüzdeki senenin çok daha iyi olacağına dair bizleri umutlandırıyor. Üreticisi, ihracatçısı ve esnafıyla dünya devleriyle rekabet edebilme potansiyeline sahip markaları kazanmaya başladığımız verimli bir dönemden geçiyoruz. Katma değerli üretim yapan tüm sektörler gibi finans sektörü de global trendleri ve yenilikçi iş modellerini yakından takip ediyor, hızla uygulamaya koyuyor. Diğer yandan sanayi ve üretim sektörü güçlü seyrini korurken, Türkiye ardı ardına ihracat rekorlarına imza atıyor. Aynı zamanda aşılamanın hız kazanması ve ekonominin yeniden canlanmasının etkisiyle toparlanmaya başlayan hizmet ve turizm sektörlerinin cari dengeye olan olumlu etkilerini çok net olarak hissediyoruz. Bankamızın ana stratejilerinden biri üretimi, ticareti ve ihracatı desteklemek. "

"Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat potansiyeline olan inancımızdan aldığımız güçle özellikle dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye’nin ana bankalarından biri olmayı hedefliyoruz. Öyleyse üretim ve ihracatın bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Bilançomuzu büyütürken sadece bireysel tarafa değil ülkemizin ekonomik büyümesinde gelecek vaat eden sektörlerden imalat, sanayi, ihracat, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlara katkı yaparak gösteriyoruz. Ülkemizin üreterek büyümesi için birlikte çalıştığımız ihracatçı ve sanayicilerin yanında olmaya, işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçlarını fonlamaya devam edeceğiz. Bu çeyrekte kullandırdığımız gayri nakdi fonlarda geçen yıl sonuna göre yüzde 30 büyüme göstermemiz üretici ve ihracatçımızın yanında olduğumuzun çok net bir sonucudur.”