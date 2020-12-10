Türkiye, geçen hafta 939,3 milyon dolarlık dış borç ödedi

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 9 Aralık haftasında 939,3 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 937,68 milyon doları Hazine, 1,43 milyon doları diğer ödemeler, 0,19 milyon doları

TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.



2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirilmişti.