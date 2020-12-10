Türkiye, geçen hafta 939,3 milyon dolarlık dış borç ödedi
Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri, geçtiğimiz hafta 939,3 milyon dolarlık artışla 20 milyar 879,7 milyon dolara ulaştı.
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Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 9 Aralık haftasında 939,3 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 937,68 milyon doları Hazine, 1,43 milyon doları diğer ödemeler, 0,19 milyon doları
TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.
2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirilmişti.