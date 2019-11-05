Türkiye, global altın rezervi sıralamasında 4 sıra yükseldi

05 Kasım 2019

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda bir önceki dönem 18. sırada yer alan Türkiye, 3. çeyrek raporunda 14. sıraya çıktı.

Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 3.çeyrekte 385,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 314,1 ton seviyesindeydi.

Türkiye böylece Özbekistan, Kazakistan, Portekiz, Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 4 sıra birden yükseldi.

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.366,8 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı: