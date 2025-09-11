Türkiye Hayat Emeklilik’in altın katılım fonu getirisi birinci sırada

Fon çeşitliliğiyle öne çıkan ve 52 adet emeklilik yatırım fonuna sahip olan Türkiye Hayat Emeklilik fon getirileriyle liderliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Sektörde VGA-Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, son 1 ayda yüzde 9,87 getiri ile birinci sırada yer aldı. Kira sertifikaları grubunda (THK) Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu son 1 ayda yüzde 3,59 getiri ile birinci sırada performans gösterdi. Borçlanma araçları fon türü içerisindeki (VES) Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu da aynı dönemde yüzde 2,85 getiriyle birinci oldu.

"Oyun kurucu atılımlarımıza devam ediyoruz"

Son dönemde borçlanma araçları, kira sertifikası ve altın fonlarının getiri anlamında dikkat çekmesine değinen Türkiye Hayat Emeklilik Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Hayat Emeklilik olarak hem sektörde oyun kurucu atılımlarımıza devam ediyor hem de katılımcılarımızın gelecekleri adına yatırım yapabilecekleri fonları kuruyoruz. Örneğin; ‘Katılım Karma Fonu’muz, sektörün ilk faizsiz karma fonu olmasının yanı sıra katılım finans prensiplerine uygun yabancı hisse senedi içeren emeklilik fonu olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nu (VEY) sektörde ilk ve tek olma özelliği ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Katılım Emeklilik Fonu’na dönüştürdük. Son dönemde tasarruf bilinci ile atılan adımlarla beraber yatırımcısına getiri sağlayan fonlara dair ilgi artmaya başladı.

Özellikle altın katılım, borçlanma araçları ve kira sertifikalarında katılımcılarımıza sağladığımız fon getirisi, bizleri kişilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün geliştirme konusunda daha da motive ediyor. Sektörün toplam ağırlıklı getiri oranı yüzde 31,86 iken şirketimizin toplam ağırlıklı getiri oranı ise yüzde 34,94 oran ile ortalama ağırlıklı getiride 1. sırada yer aldı. Katılımcılarımıza doğru zamanda doğru fonda yer almaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”