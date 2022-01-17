Türkiye için 'heterodoks politika' uyarısı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings,Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını bildirdi.

Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Fitch , “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten Fitch, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye’nin kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini kaydetti.

Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu bildirdi.