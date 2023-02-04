Türkiye ile Kuveyt arasında finans zirvesi

Ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve kamu bankalarının üst düzey yöneticileri, Kuveyt Bankalar Birliği ve Kuveyt’in önde gelen banka ve finans kurumlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi.

Çalışma yemeği kapsamında gerçekleştirilen oturumda başta finans sektörü olmak üzere Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, iki ülke arasında ciddi bir gelecek potansiyeli bulunduğunu söyledi. Program kapsamında ayrıca Türk bankalarının üst düzey yöneticileri, Limak tarafından Kuveyt’te inşaat çalışmaları hızla devam eden Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.