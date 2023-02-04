Türkiye ile Kuveyt arasında finans zirvesi
Kuveyt ve Türkiye arasında finans ve yatırım alanlarındaki ortak işbirliği fırsatlarını ele almak amacıyla 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde Kuveyt’te düzenlenen ziyarete, iki ülke finans dünyasının üst düzey temsilcileri katıldı.
Ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve kamu bankalarının üst düzey yöneticileri, Kuveyt Bankalar Birliği ve Kuveyt’in önde gelen banka ve finans kurumlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi.
Çalışma yemeği kapsamında gerçekleştirilen oturumda başta finans sektörü olmak üzere Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, iki ülke arasında ciddi bir gelecek potansiyeli bulunduğunu söyledi. Program kapsamında ayrıca Türk bankalarının üst düzey yöneticileri, Limak tarafından Kuveyt’te inşaat çalışmaları hızla devam eden Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.