Türkiye İş Bankası, Dijital Kasa'yı hizmete aldı

14 Ağustos 2020

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fotoğraf, video, şifre gibi dijital varlıkların depolanmasına olanak sağlayan Dijital Kasa, NetDataSoft işbirliği ve İşNet altyapısı ile tamamen yerli bir uygulama olarak hayata geçirildi.

Dijital Kasa uygulamasıyla veri depolama hizmetinin yanı sıra diğer uygulamalarda kullanılan şifrelerin saklanması, cihaz rehberinin yedeklenmesi ve uygulama içerisinden anlık fotoğraf ve video çekimi gibi çeşitli özellikler de bir arada sunuluyor.

Kullanıcıların Dijital Kasa’ya yükledikleri dosyalar şifrelenerek İş Bankası’nın Tier-IV sertifikasına sahip Türkiye’deki ilk veri merkezi konumundaki Atlas Veri Merkezi'nde saklanıyor. Dijital Kasa’da depolanan içeriklere sadece kullanıcı tarafından erişim sağlanabiliyor.

Üç aylık ücretsiz deneyim imkanı sunuluyor

25 GB, 100 GB ve 500 GB kapasiteli depolama seçenekleri bulunan Dijital Kasa'da kullanıcılara kayıt oldukları tarihten itibaren üç aylık ücretsiz deneme imkânı sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ücretsiz deneme süresi sonunda kullanıcılar uygulama içerisinde belirtilen tarifeler üzerinden tercih edecekleri pakete göre ödeme yapıyor. İş Bankası müşterisi olan ya da olmayan herkes Dijital Kasa uygulamasını indirip, hizmetten yararlanabiliyor." ifadelerine yer verildi.