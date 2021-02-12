Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 2020 net karı 502 milyon liraya ulaştı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2020 yılı net karı bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 502 milyon liraya ulaştı.

Kalkınma odaklı büyümesine 2020 yılında da devam eden banka, yıllık finansal sonuçlarını açıkladı.

2020 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 45 büyüterek yaklaşık 28,1 milyar liraya yükselten bankanın kredi portföyü de yüzde 35’lik artışla 20,4 milyar liraya ulaştı.

Bankanın toplam finansal varlıkları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89 artış göstererek 6,1 milyar liraya öz kaynakları ise yüzde 52 artışla 3,6 milyar liraya ulaştı.

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı Bankacılık sektör ortalamasının oldukça altında yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yılsonu itibarıyla yüzde 22,35 olurken, Bankanın 2020 yılı net dönem karı ise bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 502 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

"1,7 milyar dolarlık kaynağı işletmelerle buluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın sürdürülebilir büyümesine 2020 yılında da devam ettiğini ve bunu finansal sonuçlarda da gördüklerini belirterek, 2021 yılında da güçlü büyüme ivmesini koruyacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini rekabetçi ve dinamik bir şekilde yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Öztop, şunları kaydetti:

"Salgın döneminin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen 2020 yılında da bankamızın büyüme ivmesi hız kesmedi. Ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için uluslararası kaynaklardan temin edilen kredi ve fonlar büyük önem arz ediyor. Banka olarak son 15 yılda yurt dışından temin ettiğimiz kaynağın üçte birini 2020 yılında ülkemize kazandırdık. 2021'de de bu yaklaşım ve hizmet anlayışıyla çalışmaya ara vermeden devam ederek, iki yılın sonunda 1,7 milyar dolarlık kaynağı işletmelerle buluşturmayı hedefliyoruz."

Öztop, 2020 yılında önemli projeler hayata geçirerek, ülke ekonomisine ve yatırımcılara destek olduklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2020 yılı içerisinde ekonomiye uzun vadeli yeni kaynaklar kazandırdık. 11. Kalkınma Planı'nda önceliklendirilen sektörleri desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL'lik 'Yatırıma Destek Kredisi'ni 10 yıl vadeli olarak yatırım yapan işletmelerimizle buluşturduk. Salgından etkilenen işletmelerin üretim ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan ülkemize getirdiğimiz 300 milyon dolarlık Türkiye Kovid-19 Kredisini işletmelerimize kullandırmaya başladık.

Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması daha imzaladık. 2020 yılında toplam 550 milyon dolarlık kaynak ile Kovid-19 kapsamında uluslararası kaynak kuruluşlarından ülkemize en yüksek fonu getiren Banka olduk. 2021 yılında normalleşme ve toparlanmayla birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırarak ve işletmelerimizin yatırımlarını her zaman olduğu gibi bu yıl da destekleyerek, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."