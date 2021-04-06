Türkiye, mart ayında 12,2 ton altın ithal etti

Türkiye'nin altın ithalatı, Mart ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 30 artışla 12 bin 178 kilogram oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı Şubat ayında 9 bin 381 kilogram, geçen yılın Mart ayında ise 26 bin 328 kilogram olmuştu.

Altın ithalatı, Ocak-Mart döneminde ise 33 bin 23 kilogram oldu. Gümüş ithalatı ise Mart ayında 69 bin 877 kilogram olarak gerçekleşti. Şubat ayında 12 bin 657 kilogram ve geçen yılın Mart ayında 49 bin 224 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.

Gümüş ithalatı yılın 3 aylık bölümünde 18 bin 738 kilogram oldu.