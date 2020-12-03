"Türkiye sermaye akışından en fazla çıkar sağlayan ülkelerden"

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin gelişen piyasalara son dönemde yönelen sermaye akışından en fazla çıkar sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye gelişen piyasalar içinde en fazla para çıkışlarından birini görmüştü ama şimdi sadece Hindistan ile kıyaslanabilecek büyük bir giriş var." ifadesini kullandı.

Brooks, sosyal medya hesabında, gelişen piyasalara yönelik sermaye akışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brooks, "Türkiye gelişen piyasalar içinde en fazla para çıkışlarından birini görmüştü ama şimdi sadece Hindistan ile kıyaslanabilecek büyük bir giriş var." ifadesine yer verdi.

Söz konusu para girişlerinin finansal koşulları gevşeterek ekonomik büyüme için olumlu etkilere sahip olduğunu belirten Brooks, gelişen piyasalara son dönemde yönelen paranın, 2010 küresel finansal kriz sonrasını da aşarak rekor seviyelere yükseldiğini vurguladı.

Gelişen piyasaları hedefe alan paranın 2010 küresel finansal kriz sonrasını da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğine işaret eden Brooks, sermaye girişlerinin Çin ve Çin dışı gelişen piyasalarda görüldüğünü ifade etti.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün kasım ayına ait sermaye akışına ilişkin raporunda da gelişen piyasalara yönelik portföy akışlarının 76,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Raporda, aynı dönemde öz sermaye ve borç girişlerinin ise sırasıyla 39,8 milyar dolar ile 36,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.