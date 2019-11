Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi büyük ilgi gördü

21 Kasım 2019

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), 19-20 Kasım’da bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ve yoğun ilgi gören Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi sona erdi. İki gün boyunca yaklaşık 6 binin üzerinde kişinin izlediği Kongre’ye dünyadan ve Türkiye’den ünlü uzman ve liderler konuşmacı olarak katıldı.



Dönüşüm çağının fırsatlarına dikkat çekmek amacıyla “Dönüşüm” temasıyla İstanbul Wyndham Grand Levent Oteli’nde iki gün süren Kongre’de; “İnsanın Dönüşümü”, “Şirketler- Sektörlerin Dönüşümü” ve “Finansal Mimarinin Dönüşümü” olmak üzere üç ana tema altında farklı başlıklarda 28 panel, 30 eğitim programı yer aldı.



Kongre; T.C Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler’in açılış konuşmalarıyla başladı.





“Sermaye piyasaları hayatın her alanına dokunuyor”



Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasalarının hayatın her alanına dokunduğunun altını çizerek, “Birlik olarak, sermaye piyasalarının şirketlere, Türkiye ekonomisine ve insanlara sağladığı değere odaklanan çok yönlü iletişim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İki gün boyunca sürdürdüğümüz Kongre ile de sermaye piyasalarının hayatın her alanına dokunduğunu gösterdik” dedi. İki gün süren Kongre’de dönüşümün sadece dijitalleşme üzerinden değil, çok yönlü bir şekilde ele alındığını belirten Keler, “Bu yıl dünyada ana gündem olan “Dönüşüm” temasını dünyada ve Türkiye’de alanının önde gelen akademisyen, uzman ve liderleri ile masaya yatırdık. Dönüşümün yaratacağı fırsatlar ve risklere yönelik çok önemli ve vizyoner sunumlar, konuşmaların olduğu Kongre’nin Türkiye için bu anlamda yol gösterici olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Keler, Kongre’ye gösterilen yüksek ilgi ve katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ilgi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak bize güç veriyor. Sermaye Piyasaları Kongresi’nin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.



Dijital dönüşüm ve girişimciliğin fırsatları deneyimlerle anlatıldı



Kongrenin birinci gün ana konuşmacılarından olan ve Akbank Yatırım Hizmetleri sponsorluğunda konuşan “Digital Darwinizm” kitabının yazarı Tom Goodwin, dijital işler, yapay zekâ, chatbotlar, kişisel ekranların rol aldığı dünyada pazarlamanın geleceğine, dönüşümüne yönelik gelişmeleri ve fikirlerini paylaştı. Nutanix Başkanı ve CCO’su Tarkan Maner ise Kongre’de dijital dönüşüm çağında girişimciliğin DNA’sına ilişkin ufuk açıcı deneyimlerini paylaştı. Sermaye Piyasaları Kongresi’nin diğer bir konuşmacısı olan dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’nin CEO’su Changpeng Zhao ise Konferans’ta kripto paraların geleceği hakkında beklentilerini paylaştı.

“İş dünyasının liderleri dönüşümü anlattı”



Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gün ana konuşmacılarından Koç Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu, sanayiden finansal hizmetlere kadar geniş bir alanda sahip oldukları deneyim ışığında katılımcılara Koç Topluluğu’ndaki kültürel dönüşümü anlattı. Levent Çakıroğlu, “Rekabetçi gücümüzü daha da yukarı taşımak için değişime liderlik etmek durumundayız” dedi.



Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gün ana konuşmacılarından Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Levent Çakıroğlu, sanayiden finansal hizmetlere kadar geniş bir alanda sahip olduğu deneyim ışığında katılımcılara “dönüşüm” hikâyesini paylaştı. Dijital dönüşümde teknolojinin sadece bir araç olduğunu ifade eden Çakıroğlu, teknolojinin getirdiği gelişmiş veri toplama ve analiz imkânlarını kullanarak, veriye dayalı karar verme ve iş yapma disiplinini kültürlerin vazgeçilmezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.



Kongre’nin ana konuşmacılarından QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Temel Güzeloğlu ise büyük şirketlerin yıkıcı inovasyon yapabilmek için neler yapmaları gerektiğini enpara.com deneyimi üzerinden anlattı. Güzeloğlu, büyük şirketlerin ancak mevcut yapılarının dışında bir yapı kurarak yıkıcı inovasyon projelerine imza atabileceklerine dikkat çekti.



“Finans Merkezine Dönüşüm Hikâyesi” tartışıldı



Kongre’nin ilk panelinde “Finans Merkezine Dönüşümün Hikâyesi” masaya yatırıldı. Bloomberg Piyasa Yapısı ve Stratejisi Mark Howarth’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Labuan Uluslararası İş ve Finans Merkezi (IBFC) CEO’su Farah Jaafar-Crossby, İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden Dr. Serkan Yüksel ile Katar Finans Merkezi Yönetimi Kurulu Üyesi ve CEO Yousuf Al-Jaida konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, alternatif şehirlerin finans piyasasına ne sunuyor; teşvikler, alt yapı, beşeri sermaye, sosyal hayat avantajları?, finans merkezi olmak ülkeye katma değer yaratıyor mu?, uluslararası finans merkezleri arası eşgüdümün getireceği fırsatlar nelerdir?, finans merkezi olmak için hangi yönümüzü öne çıkarmalıyız?, İstanbul’un potansiyeli ve finans merkezi olması için stratejimiz nedir? sorularına yanıtlar arandı.

Türkiye’ye yatırım koşulları konuşuldu



İlginin yoğun olduğu Kongre’nin dikkat çeken panellerden Bloomberg LP’nin katkılarıyla gerçekleşen “Finansal Piyasalardaki Dönüşüm ve Türkiye” oturumunun moderatörlüğünü Bloomberg Piyasa Yapıcısı ve Stratejisi Direktörü Mark Howart yürüttü.



Panelde; Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü ve Baş Ekonomisti Robin Brooks, Fitch Rating EMEA Ülke Direktörü Ed Parker, Goldman Sachs Yönetim Direktörü Zeynep Yenel konuşmacı olduğu panelde, dünya ekonomisinin görünümü Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve potansiyeline dikkat çekildi.



“Göç, iklim değişikliği, gelir adaletsizliği masaya yatırıldı



Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gününde “Dönüşümün Sancıları, Göç, İklim Değişikliği, Gelir Adaletsizliği, Jeopolitik Gelişmeler” paneli gerçekleşti. Konda Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır’ın moderatörlüğünü yaptığu panelde; Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Yetkinlik Program Müdürü Damla Taşkın, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu Ana Yazarı Doç. Dr. Barış Karapınar, Gelişmekte olan Ülkelerden Sorumlu Kamu Politikaları Başkanı Vikas Aggarwal ve İTÜ İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmacısı Prof. Dr. Raziye Selim konuşmacı oldu. Panelde, göç öncesi, sırası ve sonrası insani, sosyal dönüşüm, göçün uluslararası alanda ve ülkeler üzerindeki etkisi; sosyal, politik, yasal, ekonomik etkiler, güvenlik sorunları, çevresel sorunlar, göçle gelen yeni iş gücü dengesi tartışıldı.

“Dini sebeplerle dünya nüfusunun yüzde 6’sı bankacılık sistemi dışında kaldı”



Kongrenin dikkat çeken panellerinden, “Dijital Çağda İslami Finans Sektörünün Dönüşümü: Fırsatlar ve Riskler” Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin sponsorluğunda gerçekleşti. Moderatörlüğünü BDDK Uygulama III Daire Başkanı Ömer Çekin’in yürüttüğü panelde,

Acreditus Kurucusu ve Genel Müdürü Khalid Howladar, İslam Kalkınma Bankası Kıdemli Teknik Uzman ve Başkan Yardımcısı Danışmanı Fatih Kazan ile IFIN Kurucusu ve IFAAS’ın CEO’su Mohammad Farrukh Raza konuşmacı oldu. Panelde “Finansal teknoloji (fintek) geleneksel finansal kurumlar için bir dönüşüm fırsatı mı yoksa bir tehdit midir? Finans sektörü teknolojik yenilikleri benimserken İslami bankalara özgü riskler, fırsatlar ve zorluklar var mıdır?” sorularına yanıt arandı. Panelistlerden dünya nüfusunun yüzde 6’sının dini sebeplerden dolayı bankacılık sektörünün dışında kaldığına dikkat çekildi.



Sanayi 4.0’dan Toplum 5.0’a…



Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gününde “Toplum 5.0 İnsan Odaklı Endüstrileşme” paneli gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü BHT Danışmanı, Yazar ve Endüstri Yüksek Mühendisi Sinan Oymacı yaptı. Panelde; Navimod İş Analitiği Çözümleri, İTÜ Veri Mühendisliği ve İş Analitiği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alp Üstündağ, Sabancı Dx Genel Müdürü Burak Aydın, Universal&Partners Kurucu Ortağı Prof. Dr. B. Aykut Arıkan ve Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Dr. Kerem Dündar konuşmacı oldu. Panelde, avcı/toplayıcı (1.0), tarım (2.0), endüstri (3.0) ve bilgi (4.0) toplumlarından sonra Toplum (5.0); teknoloji tabanlı insanı merkeze alan ‘Süper Akıllı Toplum’ konuları tartışıldı.



“İstanbul Finans Merkezi Türkiye’nin en değerli projesi”



Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin son oturumunda ise “Türkiye’nin Dönüşümünün Politika Yapıcıları” paneli gerçekleşti. TSPB Başkanı Dr. Alp Keler’in moderatörlüğünü yürüttüğü panelde; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, dijital ekonomide verinin önemi, verinin standardize edilmesi anlamında atılan adımların yanı sıra yenilikçi teknolojiler, yerli milli teknoloji üretiminde atılacak adımlar, öncelikler, yapılan çalışmalar anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul’un finans merkezi projesinin Türkiye’nin en değerli projesi olduğunu vurguladı.