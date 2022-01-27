Türkiye Sigorta’nın prim üretimi yüzde 32 arttı

Türkiye Sigorta’nın 2021 yılı toplam brüt prim üretimi, 11 milyar 750 milyon TL'ye ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı.

Şirketin KAP’a açıklamış olduğu 2021 yılı rakamlarına göre, Türkiye Sigorta, ürün bazında değerlendirildiğinde genel zararlar branşında geçen yıla göre yüzde 19 büyüyerek 3 milyar 914 milyon TL’yi aşan bir prim üretimi kaydetti.

Yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 29 büyüyerek 2 milyar 220 milyon TL’yi aşan prim üretimi elde ederken, kara araçları sorumluluk branşında yüzde 51 büyüme ile 2 milyar 118 milyon TL’nin üzerinde prim üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta’nın en yüksek prim elde ettiği branş ise yüzde 242’lik büyüme ile kefalet oldu. Hava araçları sorumluluk branşında yüzde 114’lük bir büyüme elde ederken, nakliyatta bir önceki yıla göre yüzde 91, su araçları branşında ise yüzde 92 büyüme yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “2021 yılı güçlü prim üretimimizle 2022’ye hızlı bir giriş yapıyoruz. Üretim ve sürdürülebilir karlılık odaklı stratejimiz doğrultusunda, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta olarak, milli sorumluluğumuz çerçevesinde ülkemize ve milletimize sunabileceğimiz yenilikçi çözümlere odaklanmaya ve sektörümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.