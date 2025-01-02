Türkiye'de banka CEO'larına 10 yıl görev sınırı gelebilir

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankaların üst düzey yönetiminde değişiklik hedefleyen bir taslak hazırladığı üzerinde duruluyor.

Bloomberg News'in aktardığına göre, taslağın hayata geçmesi durumunda bir bankanın CEO'su veya yardımcıları görevinde en fazla 10 yıl süreyle kalabilecek. Şube müdürleri için bu süre dört sene olacak.

Bu öneri taslağı eğer yasalaşırsa Haziran 2025 itibarıyla uyum süreci başlamış olacak.

Öneri, bankalardan gelecek geri bildirimlere göre nihai halini alacak.