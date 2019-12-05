Türkiye'de vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı geriledi
OECD tarafından hazırlanan Gelir İstatistikler raporuna göre, Türkiye'de vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı 2018'de yüzde 0,5 azaldı. OECD ülkeleri arasında bu veride Türkiye 32. sırada bulunuyor.
OECD bugün yayınladığı Gelir İstatistikları raporunda, Türkiye'nin vergi gelirlerinin GSYH'ya oranının 2018 yılında 2017 yılındaki yüzde 24,9'a göre 0,5 puan azalarak yüzde 24,4 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
2018'de OECD bölgesinde vergi gelirlerinin GSYH'ya oranı ise ortalama yüzde 34,2 oldu. 2017 yılında bu oran yüzde 34,3 seviyesindeydi.
Türkiye, 2018'de vergi gelirlerinin GSYH'ya oranı sıralamasında 36 OECD üyesi arasında 32'nici sırada yer aldı. 2017 yılında ise 33'ncü sırada kendisine yer bulmuştu.