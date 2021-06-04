“Türkiye’den daha nice fintek ve unicorn çıkabilir”

Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünün Akbank, Getir - BiTaksi, Visa ve Facebook gibi başlıca oyuncularının üst düzey yöneticileri Bloomberg International tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Ekonomisinin Dijital Dönüşümü” adlı panelde, Türkiye’deki ekosistemin hem Türkiye ekonomisine hem de yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatları anlattı.

Akbank - Hakan Binbaşgil “Önümüzdeki yıllarda blok zincir konuşacağız”

Demografik yapısının, sosyal medya kullanımının ve akıllı telefon penetrasyonunun Türkiye’yi dijital dönüşüm için çok uygun bir ortam yaptığına dikkat çeken Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Binbaşgil, COVID-19’un bu süreci daha da hızlandırdığına vurgu yaparak başlıca şunları söyledi: “Blok zincir konusu önümüzdeki yıllarda hayatımızın önemli bir parçası olacak, biraz zaman var ama çok iyimserim. Fintek’i rakip değil ortak olarak görüyoruz, fintek sayısının artması sevindirici, kazan-kazan bi durum. Finteklerimizin aldığı yatırım miktarı da çok umut vadediyor. API (uygulama programlama arayüzünü) açan ilk finans kuruluşuyuz. İşbirliklerine açığız. Son beş yılda ve COVID’de mağaza sayısını yüzde 20 düşürdüğümüz halde müşterimiz yüzde 40 arttı. Mobilden yapılan işlemlerde yüzde 100’ü aşan artış var.”

Facebook - Derya Matras “Türk girişimlerine yatırımlar ilk çeyrekte 2020’yi 4’e katladı”

Türkiye girişim ekosisteminin 2010’ların başındaki ivmesini kaybettiğini ancak pandemiyle birlikte tekrar bir patlama yaşandığını aktaran Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Direktörü Derya Matras ise şu konulara dikkat çekti: “Türkiye’deki en büyük fırsat işgücü kaynağı, dijital dönüşümün bu kadar hızlı olmasının nedeni Türkiye’deki mühendisler, IT’ciler, yazılımcılar. Ödemeler sektörü önümüzdeki dönemde daha kapsayıcı olacak, Facebook da tüm sektör oyuncularını bir araya getirecek bir platform üzerinde çalışıyor. E-ticaret yüzde 70 arttı ve toplam ticaretteki payı tek hanelerden yüzde 15’e geldi. Sektör 230 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Zynga, Trendyol ve Getir exitleri ekosisteme yeni bir cansuyu verdi ve yatırımlar ilk çeyrekte 2020’nin tamamının 4 katına ulaştı. Yönetim kurullarının vizyonu değiştikçe ve marka değeri yaratıldıkça bu yatırımlar daha da ateşlenecek. Geleceği çok parlak Türk girişimlerin.”

Visa - Merve Tezel “En önemli gelişim alanı KOBİ’lerin dijitalleşmesi ”

Türkiye ödemeler sektörünün en önemli oyuncularından Visa’nın Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise dijital dönüşümde en önemli gelişim alanının henüz tam dijitalleşemeyen KOBİ’ler olduğuna vurgu yapıyor. Visa’nın 2019’da yaptığı araştırmada KOBİ’lerin yüzde 50’si hayatında hiç internete girmediğini, üçte biri web sitesi olmadığını, yarısından fazlası dijital reklam hiç vermediğini ve büyük bir kısmının uygulamasının olmadığını aktaran Tezel şunları söylüyor: “Akbank’la yaptığımız projede KOBİ’lerin POS cihazı almasına gerek olmadan cep telefonunu POS olarak kullanmasını sağlıyoruz.” Geleneksel olmayan oyuncular (fintek girişimleri) sektörü dönüştürecek ancak finansman sorunları var. Regülasyon da bu ekosistemin gelişmesini etkiliyor. Birçok fintek girişimi finans sektörüne şu andakinden çok daha faydalı olabilir. Açık bankacılık konusu da ilk regülason çerçevesinde görebiliriz gibi duruyor.”

Getir / BiTaksi - Nazım Salur “Girişiminizi erken satmayın, sabırlı olun”

Türkiye’de özellikle cep telefonu kullanımının 70 yaş üzeri tüketicilerde bile çok yaygın olmasının dijital dönüşümde en önemli temeli oluşturduğuna dikkat çeken Getir ve BiTaksi Kurucusu ve CEO’su Nazım Salur ise “Telefona koyabildiğiniz herşey dijitalleşiyor, sorsanız bilgisayar kullanmıyorum diyecek tüketiciler bile aslında bilgisayar kullanıyor. Türkiye’de dijitalleşme konusunda artık bir taşma noktasındayız. BiTaksi de Getir de cep telefonları olmadan bu başarıyı yakalayamazdı. Ödemelerde en iyi sistem tüketicinin ödemeyi yaptığını hissetmediği yöntemdir. Getir’de bu böyle. Siparişi verdiğiniz tuşla ödemeyi de yapmış oluyorsunuz. Regülasyon tarafında gevşeme sürecek ve Türkiye’den büyük fintek şirketler çıkacak.” Türk girişimcilere de seslenen Salur “Girişimcilere sesleniyorum, erken satmayın ve sabırlı olun, girişiminizi 20 yıllık zaman diliminde sizde olacakmış gibi inşa edin. Hızla satmak için iş kurmayın, üzerinde çalışın. Zor iştir girişimcilik. Spordan örnek verirsek, orta sahadan üçlük atmak gibi. Başarısızlık normaldir ve utanılacak birşey yoktur. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde fonlar çok kısıtlı ancak gelişmiş dünyada ve ABD’de en çılgın fikirler bile erken ve geç safhada finansman bulabiliyor. Evet exit’ler oldu ama bakalım kaçında kurucuların elinde ne hisse kaldı. Değer yaratılmış olsa da kurucuların hisse sahipliği çok düşük olabiliyor.”

DÜNYA’nın rekabet ve regülasyon tarafında karşılaşılan en büyük sorunun en olduğu sorusuna ise Salur şu yanıtı verdi: “Bence dijitalleşmenin ve rekabetin sağlığı için çok fazla küçük oyuncu gerekiyor, şirketlerin büyümesini engellemeliyiz demiyorum ama küçüklerin ezilmesine izin vermemeliyiz. Bugünün küçülkleri yarının büyükleri. Teknolojide bu özellikle önem kazanıyor. Rekabet Kurumu daha aktif bir rol oynamalı küçüklerin ezilmemesi için. Facebook’tan Matras regülasyonda yatırımcının korkutulmaması ve dengeli olunması gerektiğine dikkat çekti.

“Kurdaki rekora değil uzun vadeli trende bakın”

Bloomberg TV sunucusu Yousef Gemal El-Din’in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte kapanış sorusu Türkiye ekonomisinde ve dolar/TL’de yaşanan volatilite hakkındaydı. 4 yöneticiye bu konudaki görüşlerini sonan sunucunun aldığı cevaplar ise “Türkiye’nin uzun vadeli trendine bakın, iniş çıkışlar hep olur” oldu.