Türkiye'den geçen petrol akışında yıllık düşüş

Türkiye üzerinden geçen ham petrol boru hatlarında taşınan petrol miktarı, kasım ayındaki düşüşün ardından aralık ayında yeniden artış gösterdi. Ancak yıllık verilere bakıldığında, 2025’te taşınan toplam ham petrol miktarının 2024 seviyesinin altında kaldığı görüldü.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) verilerine göre, kasım ayında 27 milyon 969 bin varil olan toplam ham petrol taşımaları, aralıkta 28 milyon 676 bin varile yükseldi. Böylece aylık bazda yaklaşık yüzde 2,5’lik bir artış kaydedildi. Türkiye’de Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) olmak üzere beş ana ham petrol boru hattında yıl boyunca dalgalı bir seyir izlendi.

BTC hattında toparlanma

Kasım ayında 16 milyon 327 bin varil olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı taşımaları, aralık ayında 17 milyon 319 bin varile çıktı. Buna karşın, BTC hattındaki sevkiyatlar mart-nisan döneminde görülen 18 milyon varilin üzerindeki seviyelerin altında kalmayı sürdürdü. Kasım ayındaki BTC taşımaları, Şubat 2025’ten bu yana en düşük seviye olarak kayda geçmişti.

Irak-Türkiye hattında son çeyrek hareketliliği

2023 yılından bu yana yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapalı kalan Irak-Türkiye Boru Hattı’nda sevkiyatlar eylül ayı itibarıyla yeniden başlamıştı. Eylülde 689 bin varil olan taşımalar, ekimde 6 milyon 21 bin varile, kasımda 6 milyon 523 bin varile yükseldi. Aralık ayında ise bu hatta taşınan ham petrol miktarı 6 milyon 207 bin varil olarak gerçekleşti.

Diğer hatlar

Aralık ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 792 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 1 milyon 602 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından ise 756 bin varil ham petrol taşındı. Bu hatlarda yıl genelinde görece istikrarlı ancak 2024’e kıyasla daha düşük bir hacim izlendi.

Yıllık bazda gerileme

Hatlar bazında toplulaştırıldığında, 2025 yılında Türkiye’den geçen boru hatlarıyla taşınan toplam ham petrol miktarı 293 milyon 160 bin varil oldu. Bu rakam, 2024’te kaydedilen 326 milyon 132 bin varilin altında kalarak yıllık bazda yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüşe işaret etti. Söz konusu gerilemede, özellikle BTC hattındaki düşüş ve Irak-Türkiye hattında yılın büyük bölümünde sınırlı kalan sevkiyatların etkili olduğu değerlendirildi.