Türkiye’den kaçan para Suudi Arabistan’a gidiyor
Türkiye’den çıkan fonların adresi Suudi Arabistan oldu. Suudi Borsası Tadawul’un FTSE Russell’a kabul edilmesi ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne katılacak olmasıyla bu eğilimin hızlandığı görülüyor.
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