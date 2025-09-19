Türkiye'nin ABD tahvili alımı temmuzda artarak sürdü! 9,9 milyar dolara çıktı

Türkiye, üç ay süren satışın ardından haziran ayında yeniden başladığı ABD tahvili alımlarını, Temmuz ayında artırarak sürdürdü. Alımlar ağırlıklı olarak kısa vadeli tahvillerde gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, temmuz ayında 2 milyar 244 milyon dolar tutarında ABD Hazine tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece elindeki toplam ABD tahvil miktarı 7 milyar 691 milyon dolardan 9 milyar 935 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin elindeki tahvillerin 5 milyar 753 milyon dolarlık kısmı uzun dönemli olurken, kısa dönemli tahvil miktarı 4 milyar 182 milyon dolara geldi.

Yeniden alıma geçildi!

Türkiye'nin şubat sonunda 20 milyar 471 milyon dolar ile rekor seviyede ABD tahvili bulunuyordu. Ancak sonraki üç ayda yapılan 13 milyar 428 milyon dolar satışla birlikte mayıs sonunda bu miktar 7 milyar 43 milyon dolara indi.

Haziran ayında başlayan ve temmuz ayında devam eden alımlarla birlikte trend yeniden yukarıya dönmüş oldu.