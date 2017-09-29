Türkiye'nin brüt dış borç stoku 432 milyar dolar oldu

29 Eylül 2017

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı.

Müsteşarlık tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2017 ikinci çeyrek sonu itibarıyla bazı borç stoku verileri şöyle gerçekleşti:

- Türkiye brüt dış borç stoku haziran sonu itibarıyla 432.4 milyar dolar, stokun milli gelire oranı ise yüzde 51.8 oldu.

- Türkiye net dış borç stoku haziran sonu itibarıyla 283.1 milyar dolar, stokun milli gelire oranı ise yüzde 33.9 olarak gerçekleşti.

- Türkiye kamu net borç stoku haziran sonu itibarıyla 236.8 milyar TL, stokun milli gelire oranı ise yüzde 8.5.

- AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 797.6 milyar TL olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 28.5 olarak kaydedildi.

- Hazine garantili dış borç stoku haziran sonu itibarıyla 13.2 milyar dolar oldu.

Kaynak: Reuters