Türkiye'nin CDS'i 6 ayın zirvesine yaklaştı

Merkez Bankası'nın eylül ayındaki sürpriz faiz indirimiyle başlayan Türk Lirası varlıklardaki değer kaybı ülke risk puanına da yansımaya devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dünkü kapanışa göre 3 baz puan artarak 439 baz puana yükseldi ve altı ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

IHS Markit verilerine göre, Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS'leri de 6 baz puan artarak 224 baz puana çıktı.