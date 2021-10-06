Türkiye'nin CDS'i 6 ayın zirvesine yaklaştı
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri altı ayın zirvesine doğru yükselmeye devam ediyor.
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Merkez Bankası'nın eylül ayındaki sürpriz faiz indirimiyle başlayan Türk Lirası varlıklardaki değer kaybı ülke risk puanına da yansımaya devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dünkü kapanışa göre 3 baz puan artarak 439 baz puana yükseldi ve altı ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.
IHS Markit verilerine göre, Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS'leri de 6 baz puan artarak 224 baz puana çıktı.