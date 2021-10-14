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Türkiye'nin CDS'leri 6 ayın zirvesinde

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri, TCMB'deki görevden almaların ardından Nisan'dan bu yana zirveye çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Türkiye'nin CDS'leri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın merkez bankasının Para Politikası Kurulu'nun (PPK) üç üyesini görevden almasının ardından altı ayı aşkın süredeki zirvesine yükseldi.

IHS Markit'in verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Çarşamba günkü kapanışa göre 8 baz puan (bp) artışla Nisan başlarından bu yana en yüksek seviye olan 450 bp'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden almıştı.

Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüş, bu sabah da güne 9.15'ten başlamıştı.

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