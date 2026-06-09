Türkiye'nin dev projesine 750 milyon dolarlık destek!

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Asya Kalkınma Bankası, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi için Türkiye'ye sağlanacak 750 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Projenin, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik ulaşım ve lojistik merkezi konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Asya Kalkınma Bankası tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ulaşım ve lojistik altyapısının geliştirilmesi amacıyla finansman desteği sağlanacağı bildirildi.

Banka, 127 kilometre uzunluğundaki İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin inşası için 750 milyon dolarlık kredi verilmesini onayladı.

Açıklamada, projenin daha rekabetçi, güvenilir ve düşük maliyetli demir yolu altyapısıyla Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağı içindeki rolünü güçlendireceği belirtildi.

"Ekonomik büyümeyi destekleyecek"

Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasının Tam Karşılıklı Güven Çerçevesi kapsamında ortak finanse edilen projeye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasının Tam Karşılıklı Güven Çerçevesi kapsamında ortak finanse edilen İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi, İstanbul metropol alanının çevresinde dolaşarak İstanbul Boğazı üzerinden yüksek kapasiteli bir kara yolu bağlantısı sağlayacak. Bu hat, ekonomik büyümeyi destekleyecek, özel yatırımları teşvik edecek, istihdam yaratacak ve Türkiye'nin lojistik koridorlarının doğal afetlere karşı dayanıklılığını artıracak."

Yolcu ve yük taşımacılığı için planlanan hattın tedarik zincirindeki yoğunluğu azaltması bekleniyor.

Projenin ayrıca özel kargo taşımacıları, lojistik hizmet sağlayıcıları ve yolcular için sürdürülebilir ulaşım imkanlarını geliştireceği ifade edildi.

Projenin toplam maliyeti 8,27 milyar dolar olacak

Açıklamada, onaylanan kredinin İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi kapsamında sağlanacak iki krediden ilki olduğu belirtildi.

Aynı tutardaki ikinci krediye yönelik değerlendirmenin ise 2028 yılında yapılması bekleniyor.

Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası finansmanına ek olarak projeye; Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Uluslararası Kalkınma Fonu tarafından da ortak finansman sağlanmasının beklendiği aktarıldı.

Projenin toplam maliyetinin 8,27 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

"Türkiye'nin stratejik rolünü güçlendirecek"

Asya Kalkınma Bankası Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez, projenin Türkiye'nin bölgesel bağlantı açısından önemini artıracağını belirtti.

Gutierrez, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Amiral gemisi niteliğindeki bu demir yolu projesi, daha hızlı, yüksek kapasiteli ve daha güvenilir yük taşımacılığı sağlayarak Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir bağlantı noktası olarak stratejik rolünü güçlendirecektir. Proje ayrıca ülkenin iki ana havaalanını demir yolu ağına bağlayacaktır. Birçok uluslararası finans kuruluşunun işbirliği, Asya Kalkınma Bankasının karmaşık ulaşım projeleri konusundaki derin bilgisi ve Asya ve Pasifik'e yönelik stratejik anlayışıyla birlikte projenin kalkınma etkisini ve verimliliğini en üst düzeye çıkaracaktır."

Projenin, Türkiye'nin On İkinci Kalkınma Planı ve demir yolu taşımacılığının payını artırmayı amaçlayan Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile uyumlu olduğu belirtildi.