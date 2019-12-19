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  • Türkiye'nin dış borç ödemeleri 12.8 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin dış borç ödemeleri 12.8 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 12 milyar 805,2 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin dış borç ödemeleri 12.8 milyar dolara ulaştı
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Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 18 Aralık haftasında 264,07 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 221,25 milyon  doları Hazine, 42,63 milyon doları diğer, 0,19 milyon doları TCMB'ye  yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.

2018 yılında toplam 13 milyar 722 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.

Dış borcun tarihsel gelişimi:

  TARİH      TOPLAM      HAZİNE     DİĞER    TCMB    IMF
----------  ---------  ---------   -------  ------  ------
02-01-2019      95,09      64,25     30,80    0,04   0,0
09-01-2019      42,32      14,68     27,63    0,01   0,0
16-01-2019     187,68     186,06      0,92    0,70   0,0
23-01-2019     139,45     138,73      0,69    0,03   0,0
30-01-2019      59,54      55,42      3,14    0,98   0,0
06-02-2019     165,42     152,41     12,99    0,02   0,0
13-02-2019      19,02      11,91      5,74    1,37   0,0
20-02-2019     346,69     291,72     54,89    0,08   0,0
27-02-2019      46,01      22,76     23,25    0,00   0,0
06-03-2019     119,73      94,11     25,27    0,35   0,0
13-03-2019   1.570,61    1.569,54      0,62    0,45   0,0
20-03-2019     242,19     234,37      7,56    0,26   0,0
27-03-2019     323,22     308,14     14,74    0,34   0,0
03-04-2019   1.654,64   1.648,03      6,49    0,12   0,0
10-04-2019     148,43     147,35      0,57    0,51   0,0
17-04-2019     214,44     197,89     14,84    1,71   0,0
24-04-2019      98,05      92,84      4,90    0,31   0,0
01-05-2019      81,27      71,04      9,52    0,71   0,0
08-05-2019     106,05      96,11      9,44    0,50   0,0
15-05-2019     217,53     216,03      1,12    0,38   0,0
22-05-2019     141,81     126,82     14,95    0,04   0,0
29-05-2019      58,89      56,48      0,66    1,75   0,0
05-06-2019     183,65     156,45     27,20    0,00   0,0
12-06-2019     119,28     117,96      0,00    1,32   0,0
19-06-2019     143,45     140,85      0,76    1,84   0,0
26-06-2019     238,77     237,67      1,10    0,00   0,0
03-07-2019      94,58      80,77     13,48    0,33   0,0
10-07-2019      42,72      41,88      0,17    0,67   0,0
17-07-2019     213,26     205,80      6,53    0,93   0,0
24-07-2019     153,59     105,89     47,31    0,39   0,0
31-07-2019      60,09      48,08     12,01    0,00   0,0
07-08-2019     153,41     142,96     10,40    0,05   0,0
14-08-2019     452,19     452,11      0,02    0,06   0,0
21-08-2019     299,14     299,07      0,07    0,00   0,0
28-08-2019      18,34      18,31      0,00    0,03   0,0
04-09-2019      19,79      12,18      6,29    1,32   0,0
11-09-2019     166,65     134,84     29,48    2,33   0,0
18-09-2019     261,14     243,20     17,87    0,07   0,0
25-09-2019     295,08     294,05      0,89    0,14   0,0
02-10-2019     207,70     201,89      5,60    0,21   0,0
09-10-2019     127,21     125,90      1,20    0,11   0,0
16-10-2019     239,55     235,91      2,24    1,40   0,0
23-10-2019     203,92     200,21      3,68    0,03   0,0
30-10-2019     446,60     432,60     13,35    0,65   0,0
06-11-2019   1.732,29   1.725,88      5,37    1,04   0,0
13-11-2019     176,12     171,10      3,58    1,44   0,0
27-11-2019      49.44      22.57     26.31    0.56   0,0
04-12-2019     171,68     161,81      9,40    0,47   0,0
11-12-2019     193,37     188,45      4,70    0,22   0,0
18-12-2019     264,07     221,25     42,63    0,19   0,0
----------  ---------  ---------   -------  ------  ------
   TOPLAM   12.805,16  11.216,33    562,31   26,46   0,0

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