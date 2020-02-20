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  • Türkiye'nin dış borç ödemeleri 1,3 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin dış borç ödemeleri 1,3 milyar dolara ulaştı

Türkiye ekonomisi bu hafta 355 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirirken; 2020 yılı toplam dış borç ödeme tutarı 1 milyar 283,3 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin dış borç ödemeleri 1,3 milyar dolara ulaştı
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Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 19 Şubat haftasında 355,56 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 330,28 milyon doları Hazine, 25,15 milyon doları diğer ödemelerden oluşurken, TCMB'ye 0,13 milyon dolar ödeme yapıldı. IMF'ye ise ödeme yapılmadı.

2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.

Dış borcun tarihsel gelişimi:

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