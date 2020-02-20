Türkiye'nin dış borç ödemeleri 1,3 milyar dolara ulaştı

20 Şubat 2020

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 19 Şubat haftasında 355,56 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 330,28 milyon doları Hazine, 25,15 milyon doları diğer ödemelerden oluşurken, TCMB'ye 0,13 milyon dolar ödeme yapıldı. IMF'ye ise ödeme yapılmadı.



2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.

Dış borcun tarihsel gelişimi:

