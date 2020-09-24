Türkiye'nin dış borç ödemeleri 16,3 milyar dolar oldu

24 Eylül 2020

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 16 milyar 288,49 milyon dolar oldu. Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 23 Eylül haftasında 332,22 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 323,07 milyon doları Hazine, 9,1 milyon doları diğer, 0,05 milyon doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.



2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.