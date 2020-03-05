Türkiye'nin dış borç ödemeleri 1,8 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 4 Mart haftasında 351,58 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 340,79 milyon doları Hazine, 9,68 milyon doları diğer ödemeleri, 2,23 milyon doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluştu.



2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.

Dış borcun tarihsel gelişimi (Milyon dolar):





TARİH TOPLAM HAZİNE DİĞER TCMB

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01-01-2020 144,27 117,77 26,50 0,00

08-01-2020 89,45 66,15 24,30 0,00

15-01-2020 223,00 218,28 4,65 0,07

22-01-2020 77,84 77,32 0,05 0,47

29-01-2020 10,02 3,24 6,78 0,00

05-02-2020 260,14 240,68 19,46 0,00

12-02-2020 123,02 118,44 4,13 0,45

19-02-2020 355,56 330,28 25,15 0,13

26-02-2020 162,64 161,73 0,51 0,00

04-03-2020 351,58 340,79 9,68 1,11

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TOPLAM 1.797,52 1.674,68 121,21 2,23