Türkiye'nin dış borç ödemeleri 19,9 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 2 Aralık haftasında 298,13 milyon dolarlık toplam dış borç ödemesi gerçekleştirildi. Böylece bu yıl gerçekleştirilen toplam dış borç ödemesi 19 milyar 940,4 milyon dolara ulaştı.



Yapılan bu ödeme tutarının 285,24 milyon doları Hazine, 9,34 milyon doları diğer ödemeler, 0,17 milyon doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.



2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.