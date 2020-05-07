Türkiye'nin dış borç ödemeleri 4,9 milyar dolar oldu

07 Mayıs 2020

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 4 milyar 879,48 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 6 Mayıs haftasında 342,52 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 336,93 milyon doları Hazine, 5,59 milyon doları diğer ödemeler, 0,55 milyon doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.



2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.