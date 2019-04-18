Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri değer yitirdi
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri, MB rezervlerine ilişkin endişeyle geriledi.
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin yeni endişelerin baskısıyla verim eğrisi genelinde değer yitirdi.
Tradeweb verilerine göre Türkiye'nin 2045 vadeli tahvilinin fiyatı 1 sent gerileyerek, dünkü kazanımlarını geri verdi.
Dün, TCMB'nin döviz rezervlerini kısa vadeli borçlanma ile arttığını yazan Financial Times, yeni bir TL krizi durumunda Türkiye'nin kendini savunabilmesine ilişkin endişeleri kuvvetlendirdi.
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Kaynak: Reuters