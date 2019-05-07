Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri hızlı düştü
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri Mart sonundan bu yana en hızlı düşüşünü yaşadı.
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından TL'nin sert değer yitirmesine paralel olarak Mart sonundan bu yana en büyük düşüşü kaydetti.
Kayıplara Türkiye'nin 2030 sonrası vadeli tahvilleri öncülük ederken, 2038, 2041 ve 2043 vadeli tahviller Tradeweb verilerine göre 1.6 ile 1.8 sent arası değer yitirdi.
Altın swap piyasasında ilk işlemler geçildi
Kaynak: Reuters