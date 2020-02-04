Türkiye’nin en büyük dijital bankası olacağız

04 Şubat 2020

Handan Sema CEYLAN

Türk sermayeli yurtdışındaki en büyük banka olan Credit Europe Bank NV 25’inci yılını kutluyor. 1994’te Fiba Grubu’nun iştiraki olarak Amsterdam’da kurulan Credit Europe Bank NV’in çeyrek yüzyılını kutladığı programda konuşan Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, finans ve finans dışı işlerinin yarı yarıya olduğunu kaydederek, “Her iki tarafı da eşit büyütüp dengeyi koruyacağız. Fibabanka’yı Türkiye'nin önde gelen dijital bankalarından biri yapmak için adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Murat Özyeğin, Fibabanka’nın 2018’de ortak olduğu ‘yatırım ve finansal teknoloji’ girişimi Finberg’le fintechlere yatırım yapmaya devam edeceklerini de söyledi. Özyeğin, fintech ve iceberg ( buzdağı) sözcüklerinin birleşiminden oluşan Finberg’in gece yarısı EFT yapmayı sağlayan ürününün diğer bankalar tarafından da kullanılabilir hale getirildiğini söyledi. Özyeğin, ayrıca Fibabanka'yı halka açmayı düşündüklerini ancak bunun için en az bir yıl çalışacaklarını kaydetti.

Türklerin dış ticaretine 15 milyar TL kaynak sağladı

Özyeğin, Credit Europe Bank’ın 25 yılda 7 milyondan fazla müşteriye ulaştığını aktif büyüklüğünün de 7 milyar euroya dayandığını dile getirdi. Özyeğin, “Mevduatlarımız 5 milyar euroyu geçti. Bankanın emtia finansman hacmi 12 milyar euro” dedi. Özyeğin, Avrupa’da yatırım yapan Türkler’in finansman ihtiyacını da karşıladıklarını anlatarak, “Hollanda’nın Türkiye’de yerleşik firmalara sağladığı toplam kredi 5 milyar TL. 2019’da Türk firmalarının dünya ticaretindeki ihracat-ithalat işlemlerine yaptığımız aracılık desteği 15 milyar TL civarında. Türk şirketlerinin global arenaya taşıyoruz. Örneğin, Türk şirketlerinin Karayipler’de Dubrovnik’te yaptığı otellere finansman sağladık. Moldova’da AVM, Hollanda ve Almanya’da otel inşaatı kredi verdik.”

Sıfır şubeyle 20 milyar euro

Fiba Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güleşci ve Credit Europe Bank NV CEO’su Murat Başbay da toplantıda soruları yanıtladı. CEO Başbay, “Hollanda'da neredeyse sıfır şubeyle 7 milyon müşteriye ulaştık. İşletmelere 20 milyar euro finansman sağladık. Batı Avrupa’da diğer bankalarla rekabet edebilecek güçteyiz” dedi. 2020’de emtia finansman hacminde öne çıkmak istediklerini, rakamı 15 milyar euroya çekmeye çalışacaklarını söyleyen Başbay, her ülkedeki Credit Europe Bank’ın bağımsız olduğunu, kredi tutarları kadar mevduat topladığını dile getirdi.

Rusya’da Fransızlarla Oney Bank İsveçlilerle İkano Bank

Başbay, Credit Europe Bank’ın Rusya’da iki dev perakende zinciriyle ortaklık yaptığını da belirterek, “Fransız Auchan ile Oney Bank’ı kurduk. İsveçli İkea ile de İkano Bank’ı… Oradaki tüm mağazalarında 20 dakikada onaylanan kredileri ve kredi kartlarını yaptık. Alman Metro da geldi ama biz başka banka kurmak istemedik” dedi.

Babam bir yıl önce söyledi, anayasamızı yazdık

Baba Hüsnü Özyeğin, Murat Özyeğin’e görevi devretmeden bir yıl önce onu odasına çağırmış. Özyeğin, oğluna “Bu devir, sağlığımda, keyfimde, huzurumda olsun. Kardeşin ve tüm yöneticilerle bunu yapabileceğini görmek istiyorum” demiş. Oğul Özyeğin’in cevabı, “Baba bu önemli bir değişim. Bunu sağlıklı bir şekilde yapmamız lazım” olmuş ve şunları söylemiş: “Aile anayasamızı yazdık. Değerlerimizi, çalışma dinamiklerimizi paylaştık, ailenin bölünmemesini ön planda tuttuk. Özyeğin Üniversitesi ve Özyeğin Vakfı’nın nesillerden nesillere taşınmasını önceliğimiz yaptık. Kardeşim Ayşecan’la babamın tüm hayallerini destekliyoruz.”

Şampiyonlar değil gönlü zenginler listesi…

Gelir vergisi şampiyonları listesinde aile üyelerinin olmamasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Özyeğin, “Şampiyonlar listesi temettü ya da kira gelirleriyle ilgili… Şahsi olarak temettü almıyorsanız o listeye giremiyorsunuz. Bizim her şeyimiz holdingde… Hüsnü Özyeğin daha önce gönlü zenginler listesi yapılması önerisini getirmişti” dedi.

Hedef yabancının Türkiye’de kalıcı yatırım yapması olmalı

Türkiye'de dengelenme zamanın tamamlandığını söyleyen Murat Özyeğin, şunları kaydetti: “Faizler düştü, enflasyon düştü. Şimdi şu çok kıymetli, kamu bankaları odaklı bir büyüme söz konusuydu, KasımAralık'ta özel bankalarda ciddi bir büyüme gözlendi. Kamuyu geçti.

Hem TL hem döviz noktasında Türkiye'nin tüm ihraçlarına büyük talep var. Borsa yükseliyor. İnşallah bunu biz kalıcı sermaye yatırımlarına çevireceğiz. Hedef yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yapması olmalı. 2018 sonrası süreçteki toparlanma benim tahminimden hızlı gelişti. Ben bu yılın sonunu bu fiyatlarla bu göstergelerle getireceğimizi düşünmüyordum, beklediğimizden daha olumlu geçti. Eurobond ihraçları tekrar başladı, güzel bir talep aldılar. Bunlar arttıkça yatırımlara çok olumlu sirayet edecektir.”

Rüzgara 300 milyon euro daha yatırıyoruz, Van’ın ilk santralı bizden

“Türkiye’nin hakikaten çok güzel bir rüzgar haritası var” diye söze başlayan Murat Özyeğin, rüzgara bu yıl 300 milyon euro yatıracaklarını ve toplam rüzgar güçlerini 700 megawatt’a çıkartacaklarını dile getirdi. Özyeğin, "Yeni YEKA projeleriyle ilgileniyoruz. Temmuzda yeni bir projemiz açılacak. Fina Enerji’nin faaliyette olan 369 megavat rüzgar, 40 megavat güneş santralı var. Enerji için heyecanlıyız, ona devam edeceğiz" dedi. Özyeğin, Van’ın ilk rüzgar santralını kendilerinin kuracağını söyledi.

Elazığ’a aile danışma merkezi

Van depremi ve Soma sonrasında Fiba’nın travma aile danışma merkezi kurup, psikologları bölgeye taşıdığını kaydeden Murat Özyeğin, “Elazığ depremi sonrasında da kolları sıvadık. Benzer bir proje için saha araştırmaları yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.