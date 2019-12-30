Türkiye’nin finansal alanda ilk blokzincir ağı kuruldu

30 Aralık 2019

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Takasbank’ın blokzincir çalışmalarının ilk meyvesi dijital altın projesi oldu. BiGA Dijital Altın projesine, ilk etapta, Ziraat, Vakıf, Garanti, Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Ziraat Katılım Bankası katıldı. Bu bankalar blokzincir teknolojisiyle 7/24 altın transfer edebilecek.

Borsa İstanbul kuruluşu Takasbank, blokzincir çalışmalarının ilk ürünü olarak dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkan tanıyan “BiGA Dijital Altın” projesini uygulamaya geçirdi.

Borsa İstanbul kuruluşu Takasbank’tan yapılan açıklamaya göre Dijital Varlık Transfer Platformu üzerinde işlem görecek olan varlık, karşılığı Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak saklanan her bir gram altının karşılığı olarak üretilen ve “BiGA” olarak isimlendirilen dijital değer olacak. Sistemde dijital varlık için ihraç, itfa ve transfer olmak üzere 3 ana kabiliyet bulunacak. Bunların yanı sıra blokzincir teknolojisi ile çalışan BiGA Platformu ile Altın Transfer Sistemi arasında entegrasyon, mutabakat yetkinlikleri, izleme ve raporlama gibi ek özellikler de sağlıyor.

6 banka katıldı

30 Aralık 2019 itibari ile uygulamaya alınan “BiGA Dijital Altın” projesine ilk etapta Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası katılım sağladı. Açıklamada, “Böylece katılımcı bankalarla birlikte Türkiye’nin finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağı kurulmuştur. Takasbank tarafından sunulan platformdan hizmet sağlayacak olan katılımcı bankaların kendi sistemlerinde yapacakları geliştirmelerle birlikte altın bakiyeleri katılımcı bankalar arasında 7/24 transfer edilebilecektir” dedi.