Türkiye'nin finansal varlıkları 15,4 trilyon lira oldu

17 Nisan 2020

Merkez Bankası, sektörlerin finansal bilançolarındaki gelişmelere göre 2019 yılı dördüncü çeyreği sonunda, Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıklarının 15.415 milyar TL, yükümlülüklerinin ise 17.536 milyar TL düzeyine ulaştığını bildirdi.



TCMB Finansal Hesaplar Raporu 4. Çeyrek sonuçları açıklandı. Raporun ayrıntıları şu şekilde:



"Sektörlerin finansal bilançolarındaki gelişmelere göre 2019 yılı dördüncü çeyreği sonunda, Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 15.415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17.536 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise bir önceki çeyreğe göre 128 milyar TL artarak 2.121 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.



2019 yılı üçüncü çeyreği ile 2019 yılı dördüncü çeyreği arasında gerçekleşen finansal işlemlere göre, toplam ekonomi net borç veren konumundadır. Finansal akımlar incelendiğinde ise varlık yönünde 5 milyar TL tutarında net işlem gerçekleşirken, 133 milyar TL tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi kaynaklı net değerleme azalışı gözlenmiştir.



Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının gayrı safi yurt içi hasılaya oranı incelendiğinde, borçluluk oranının hanehalkı için %15 ve finansal olmayan kuruluşlar için %66 olarak gerçekleştiği ve ülke karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise, Türkiye’nin bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu görülmüştür."