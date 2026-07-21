Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatı 4 yılın en düşüğünde

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Türkiye'nin İsviçre'den gerçekleştirdiği altın ithalatı, haziran ayında sınırlı seviyede kalırken, son 12 aylık toplam ithalat Ağustos 2022'den bu yana en düşük düzeye indi. Altın ithalatında uygulanan kotanın, dış alım verileri üzerindeki etkisi sürüyor.

Bloomberg HT'nin, İsviçre gümrük verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Türkiye, haziran ayında İsviçre'den 4,6 ton altın ithal etti. Söz konusu ithalatın parasal karşılığı ise 639 milyon dolar olarak gerçekleşti.

12 aylık ithalat 74,2 tona geriledi

Haziran ayı itibarıyla son 12 aylık altın ithalatı 74,2 ton olarak hesaplandı. Bu seviye, Ağustos 2022'den bu yana görülen en düşük yıllık ithalat hacmi olarak kayıtlara geçti.

Kota uygulamasının etkisi sürüyor

Altın ithalatında kota uygulaması 2023 yılında yürürlüğe alınmıştı. Bu tarihten sonra İsviçre'den yapılan altın ithalatında dalgalı bir seyir izlenirken, son dönemde aşağı yönlü eğilim dikkat çekiyor.

Yıllıklandırılmış verilere göre İsviçre'den altın ithalatında en yüksek seviye, Temmuz 2023'te 315,5 tonla kaydedilmişti. Kota uygulamasının devreye girmesiyle birlikte bu zirvenin ardından ithalat hacminde kademeli bir gerileme yaşandı.