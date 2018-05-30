Türkiye'nin MSCI ağırlığı sınırlandırılabilir

30 Mayıs 2018

Uluslararası endeks yapıcı MSCI, Türkiye'nin ağırlığına sınırlama getirilebileceğini duyurdu.

MSCI’dan yapılan açıklamada Türkiye ile birlikte, Hindistan, Brezilya ve Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkelerin “ağırlığına gelecekte sınırlama getirilebilecek ülkeler” arasında olduğu belirtildi. Bunun nedeni ise MSCI’nın öngördüğü rekabet koşulları çerçevesinde bu ülkelerin offshore türev işlemlerde yerel veri kullanımının sınırlamalar içermesi olarak gösterildi.

MSCI, bu konudaki nihai kararını yıl sonunda verecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan, MSCI’nın yıl sonunda vereceği bir kararı şimdiden düşünmeye başlaması piyasalarımıza olan talebi de azaltabilir. Ağırlığımızın olası olarak azaltılması Türkiye’nin MSCI endekslerindeki hareket üzerindeki etkisini de azaltacaktır haliyle… Peki bu durum nasıl yorumlanabilir? MSCI, ülke ağırlığımızı sınırlandıracak olursa endeksler içindeki Türkiye varlıklarına olan yatırımcı ilgisini ciddi anlamda azaltabilecektir" dedi.

"Fonlar pozisyonlarını azaltabilirler"

Erkan, "Nasıl MSCI EM endeksinde ağırlığımız artırıldığında bunun Türk hisselerine önemli miktarda fon girişi olarak yansımışsa, bu ağırlık azaltıldığında fonların Türkiye’ye ayıracağı para miktarı da benzer şekilde düşebilir. Haliyle, bu durumda Türkiye’ye bağlı endekslere yatırım yapan fonlar da pozisyonlarını azaltabilirler" değerlendirmesini yaptı.