Türkiye'nin risk primi 14 yılın zirvesinde

Yurt içinde artan enflasyon baskısına ek olarak son haftalarda küresel ekonomik görünümün bozulmasının da etkisiyle Türkiye'nin risk priminde yükseliş devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali küresel risk primlerini etkilerken Türkiye, oluşan bu tabloda en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 30 baz puan daha artışla 650 baz puanı gördü. Böylelikle küresel finansal kriz döneminden bu yana en yüksek seviye izlendi. CDS’lerdeki artış etkisiyle eurobond piyasası baskılanıyor. 10 yıllık dolar cinsi Türkiye eurobondun getirisi son 3 günde 50 baz puandan fazla artış göstererek yüzde 8,7’ye çıktı.

Dolar/TL, bu hafta yüzde 4 arttı

Türk lirası da kademeli bir şekilde artarken haftanın son işlem gününde dolar/TL'deki artış yüzde 1'in üzerine çıktı. Haftaya 13,80'in hemen altında başlayan dolar/TL, 14,34'e kadar çıktı. Böylece dolar/TL'deki haftalık yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi da açılıştaki 2.010 puan üzerinde kalıcı olamadı ve 2.000-2.005 puan aralığına çekildi.

Küresel piyasalar da sabah saatlerinde Ukrayna'daki çatışmalarda nükleer santralde çıkan yangın sonra sallandıktan sonra günün devamında bir miktar sakinleşti. Yine sabah saatlerinde 114 dolara çıkan petrol fiyatları 113 doların hemen altında seyrediyor.