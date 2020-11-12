Türkiye'nin risk primi 400 puanın altına geriledi

Piyasalarda yaşanan iyimser hava ve ekonomi yönetiminden gelen mesajlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destek verince Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti. Dün 8 ayın en düşük seviyeleri olan 410 puana kadar çekilen CDS, bugün 400 puanın da altına girdi.

Son günlerde kurlarda yaşanan düşüş ve hisse senetleri piyasalarınde gelen tarihi seviyeler CDS'lerdeki gerilemeyi de beraberinde getirdi. 5 yıllık kredi risk primi son olarak geçtiğimiz ekim ayında çok kısa bir süreliğine 500 puanın altını görmüştü. CDS, 2020 yılının ilk aylarında, salgın öncesinde 300 puanın altında seyrediyordu. Salgının başlamasıyla birlikte birçok dünya ekonomisi ile birlikte risk primi hızla yükselerek nisan ayının ortasında 635 ile yıl içi en yüksek seviyeye çıkmıştı.