Türkiye'nin risk primi 8 ayın dibinde

11 Kasım 2020

Dünya ONLINE

Ekonomi yönetiminde yaşanan değişimler ve değişimler sonrası piyasalara verilen mesajların olumlu karşılanması Türkiye'nin kredi risk primlerine de yansıdı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bugün 410 puana gerileyerek mart ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Gün ortasında 430'lara çekilen risk primi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında verdiği piyasalara destek mesajları sonrası Türkiye'nin CDS primi 410'a kadar düştü.

Son günlerde kurlarda yaşanan düşüş ve hisse senetleri piyasalarınde gelen tarihi seviyeler CDS'lerdeki gerilemeyi de beraberinde getirdi. 5 yıllık kredi risk primi son olarak geçtiğimiz ekim ayında çok kısa bir süreliğine 500 puanın altını görmüştü. CDS, 2020 yılının ilk aylarında, salgın öncesinde 300 puanın altında seyrediyordu. Salgının başlamasıyla birlikte birçok dünya ekonomisi ile birlikte risk primi hızla yükselerek nisan ayının ortasında 635 ile yıl içi en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Dolar cinsi tahviller beş ayın zirvesinde

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından TL'deki yükselişin desteğiyle beş ayın zirvesine yaklaştı.

Türkiye'nin 2038 vadeli tahvili 1 sentten fazla yükselirken, 2045 ve 2036 vadeli tahviller 0.8 cent yükseldi.

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