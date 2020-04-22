Türkiye’nin salgına karşı gizli silahı ‘iç talep’

22 Nisan 2020

Şebnem TURHAN

Uluslararası yatırım bankası Raiffeisen Centrobank’ın Global Sermaye Piyasaları Başkanı Özgür Güyüldar, Türkiye’nin iç talepte canlanmayı sağlaması durumunda, kısa vadede büyüme dengesini kuracağını söyledi. Bulunduğu coğrafyada en iyi bütçe açığına sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Güyüldar, “Kamu borcunun milli gelire oranı açısından Türkiye oldukça iyi bir marja sahip. Yüzde 60’tan başlamak var, 30’dan başlamak var. Yurtdışında büyümenin olmayacağı ortamda iç talebi canlandırmak için bu alan kullanılabilir. Bunu iyi kullanabilirsen büyümeyi iyi yönetirsin. Yatırımcılar buna çok dikkat edeceklerdir. Türkiye de iç talebi canlandırırsa bu salgını en az hasarla atlatacaktır diye düşünüyorum” dedi.

TCMB rezervleri panik seviyede değil

Güyüldar, Türkiye’nin koronavirüs krizine girerken kamu borçlarının milli gelire oranı açısından Avrupa ve gelişmekte olan diğer ülkelere göre çok daha iyi bir seviyede olduğunu hatırlatarak, “Türkiye yüzde 33 seviyelerinde. Polonya bile yüzde 66’larda seyrediyor. Bu Türkiye’ye yurtdışında büyüme olmasa bile avantaj sağlıyor. İkinci olarak kamu borçları az ama dış borcun, dış finansman bağımlılığının yüksek olduğu bir döneme girdik. Herkes Türkiye’deki rezervleri konuşuyor ama merkez bankası rezervlerinin panik bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Tek sıkıntı yurtdışı likiditedeki bir tıkanma olması. Maalesef turizm ve seyahat gelirleri çok ciddi darbe yiyecek. Şöyle olumlu tarafı var; bizim bölgedeki diğer ülkelere bakınca Türkiye biraz daha dengeli durumda. Mali politika hala ülkenin içinde bir kaynak sunulması, iç talebi canlandırma açısından önemli bir ayak. Böyle bir şans Macaristan, Polonya’da yok” diye konuştu.

Yabancının portföyü azaltması normal

İç talebi canlandırmak için kaynaklar olduğunu ve Merkez Bankası’nın önemli adımlar attığını belirten Güyüldar, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Bankalar hala çok likit durumda, rezervlerde kesinlikle kısa vadede sıkıntı görmüyorum. Yabancı yatırımcının tek soru işareti önümüzdeki 4-5 ay içinde bu karantina devam ederse yurtdışında likidite kısıntısına bir de turizm ve seyahat gelirlerinin olmayışı eklenirse Türkiye köşeye sıkışabilir. Bunun cevabı çok zor kimse bilemiyor. O nedenle de şu günlerde Türkiye portföylerini boşaltmaları çok normal. Sonrasında yaşanacak büyümede ise inanın Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok daha iyi olacak.”

Yabancı yatırımcıların salgının ardından normalleşme sürecindeki olası bakış açısını da değerlendiren Güyüldar, “Yatırımcılar, hangi ülkelerin COVID-19 daha başarılı yönettiğine bakacak. Bunun yanı sıra hangi ülkeler yurtdışında gerçekleşecek resesyonu iç dinamiklerini kullanarak balans edebiliyor, bunu sorgulayacak. Tabii bir de getiriye bakacak. Merkez Bankası faizleri indirmeye devam eder, enflasyon da düşerse Türkiye yatırımcıları çekebilir” diye konuştu.

Çin faktörü önemli



Özgür Güyüldar, Türkiye’nin bir diğer şansının da Çin’e bağımlılığını azaltmaya çalışan alıcılar olacağını söyleyerek, “Eğer dünyadaki işverenler virüsten dolayı Çin’den gelen ürünlere ve hammaddelere bağımlılığı düşürmek isterse burada hangi ülkelerin pay alacağı önemli olacak. Polonya, Çekya ya da Türkiye mi olacak. Türkiye iyi bir pay alırsa bu durumda ülkeye sadece sermaye girişleri değil doğrudan yatırım da gelir” dedi