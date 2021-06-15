Türkiye'nin sukuk ihracında talep 7,75 milyar doları aştı
Türkiye'nin 5 yıl vadeli sukuk ihracında getiri beklentisi yüzde 5.25'li seviyelere aşağı revize edildi, talep 7,75 milyar doları aştı.
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Türkiye'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracında ilk getiri beklentisi yaklaşık yüzde 5,5'ten yüzde 5,25'li seviyelere indirilirken, talep 7,75 milyar doları aştı olarak açıklandı.
Dubai Islamic Bank Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered tarafından yönetilen sukuk ihracının ihraç belgesine göre bugün tamamlanması bekleniyor.