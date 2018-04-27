Türkiye'ye toprak analizinde uluslararası yetki

27 Nisan 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkezi Araştırma Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı'na (GLOSOLAN) kabul edildi.

Geçen yıl oluşturulmasına karar verilen GLOSOLAN'ın yol haritasının belirlenmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 37 ülkeden temsilciler bir araya geldi.

FAO'nun belirlediği, "ülkeler adına toprak analizlerinde referans laboratuvar olmak", "kalite kontrol sistemini işletmek", "yeterlilik testlerine hem katılmak hem de ülke genelinde yapmak" gibi şartları sağlayan Enstitü, üye ülkelerin uluslararası standartlara uygunluğu belirlenen referans laboratuvarlarının yer aldığı GLOSOLAN sistemine dahil oldu.

GLOSOLAN ile küresel standartların geliştirilmesine yönelik olarak, toprak veri setleri ve bilgi sisteminin entegrasyonuyla, üye olan laboratuvarların performansını güçlendirmek ve kapasitelerini geliştirmek, akreditasyon ve ülkesel standartların diğer laboratuvarlar tarafından da kullanımını teşvik etmek, laboratuvarlar arası uyum için gerekli olan parametreleri tanımlamak amaçlanıyor.

Enstitü Müdürü Aynur Özbahçe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de şu an toprak analizi yapan 295 yetkili laboratuvar bulunduğunu söyledi.

Bu alanda ülkeler arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu dile getiren Özbahçe, "Türkiye'de bir laboratuvarın GLOSOLAN ağına kabul edilmesi, diğerlerinin de standartlarının artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Özbahçe, analizlerde yapılan küçük hataların bile toprağı ve suyu ağır metal kirliliğine maruz bırakacağına dikkati çekerek, "Laboratuvarlarımızın standartlarının artması hata payını azaltacaktır. Bu sayede, gereksiz gübre kullanımı azalacak, gübre tüketiminin azalmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlanacak ve topraklarımız daha uzun ömürlü olacaktır. Ayrıca daha kalite ürün elde edebileceğiz." diye konuştu.