"Türkiye'ye ve İFM'ye yoğun ilgi var"
Davos’ta bu yıl ilk kez oluşturulan Türk Evi’ni ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'ye ve İstanbul Finans Merkezi'ne yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan Türk Evi’ni ziyaret etti.
Albayrak, Türkiye Varlık Fonu tarafından oluşturulan Türk Evi hakkında Türkiye Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez’den bilgi aldı.
Türkiye’ye ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, özellikle İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin bu ilgiden büyük pay aldığını vurguladı.
Türk Evi’nde ziyaretçilere Türk çayı, kahve, pide çeşitleri, et ve balık ikram ediliyor.
Taze Türk simidinin de ikram edildiği Türk Evi’nde aynı zamanda Türk iş adamları da ikili görüşme yapma fırsatı buluyor.