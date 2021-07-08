Tüzel hesaplar 1.2 milyar dolar sattı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 510,4 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 226 milyar 534,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Temmuz ile sona eren haftada 226 milyar 23,9 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 120 milyon dolar arttı. Dolar/TL’nin 8.70 lira seviyelerinde seyrettiği geçen hafta bireysel ve tüzel dolar cinsi döviz mevduatı hesaplarından 1 milyar 287 milyon dolarlık satış dikkat çekti. Toplam 1 milyar 287 milyon dolarlık satış gelen dolar cinsi döviz mevduatında bu miktarın 1 milyar 214 milyon doları tüzel hesaplardan yapıldı.