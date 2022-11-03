Tüzel kişilerin döviz mevduatında sert düşüş

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 28 Ekim itibariyle tüzel kişilerin bankalardaki döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 325 milyon dolar azaldı.

Son haftalarda döviz mevduatının artışı yönünde hareket eden tüzel kişilerdeki döviz mevduatındaki azalış bankaların TL mevduatları artırma girişimleri ile kredi kullanımında döviz mevduatı koşullarının bu erimede etkili olduğu belirtildi. Geçen hafta tüzel ve bireysellerde toplam döviz mevduatındaki azalma ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 873 milyon dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) makroihtiyati önlemleri bankaların hem TL mevduatlarda belli bir oranı tutturmalarını hem de bankaların ticari kredi kullandıracağı müşterilerin döviz mevduatını dikkate almalarını öngörüyor.

Bankaların geçen hafta Merkez Bankası’nın bu hafta pazartesi günü yaptığı uyarı öncesinde TL mevduatların artırmak için yüzde 30’a varan faiz oranları uyguladığı belirtilmişti. Tüzel kişilerin döviz mevduatındaki bu gerilemede analistlere göre bankaların bu çabalarının etkisi de bulunuyor.