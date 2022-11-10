Tüzel kişilerin güçlü döviz talebi sürüyor

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası verileri ekimin son haftasında parite etkisinden arındırılmış şekilde 2.3 milyar dolarlık döviz mevduatında azalma yaşanan tüzel kişilerin döviz mevduatının kasımın ilk haftasında 1 milyar 120 milyon dolarlık artış yaşandığını ortaya koydu. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun döviz mevduatlarında düşüş hedefleyen makroihtiyati önlemlerine rağmen tüzel kişilerde çok büyük bir değişiklik gözlenmiyor. BDDK verilerine göre tüzel kişilerin toplam döviz mevduatını 4 Kasım haftası itibariyle 88.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 31 Aralık 2021 itibariyle bu rakam 89.1 milyar dolardı. Parite etkisi ile sadece 354.2 milyon dolarlık bir gerileme yaşandı. Ancak Euro/dolar paritesi bu yıl yüzde 12,5 geriledi.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 4 Kasım itibariyle tüzel ve gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 198 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 922 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 120 milyon dolar yükseldi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 939 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış dolar karşılığı 149 milyon dolar artış gösterdi. BDDK ve Merkez Bankası’nın tüzel kişilerin ticari kredi kullanımında döviz mevduatı büyüklüğüne yönelik getirdiği kısıtlamalara rağmen döviz talebinin sürdüğü verilerden ortaya çıktı.

Kamu bankalarında 8 milyar dolarlık artış

BDDK verilerine göre 4 Kasım itibariyle kamu bankalarında tüzel kişilerin döviz mevduatı 31 Aralık 2021’e göre 8 milyar 67 milyon dolar arttı ve 44.7 milyar dolara yükseldi. Yabancı sahipli bankalardaki tüzel kişilerin döviz mevduatı 4 Kasım haftası itibariyle geçen yılsonuna göre 3 milyar 783 milyon dolar, yerli özel bankalarda tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 4 milyar 638 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre bankalarda bulunan toplam döviz mevduatı, geçen hafta 244 milyar 590 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 268 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.